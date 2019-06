Formula E: e-prix di Roma confermato

14/06/2019

È stato pubblicato il calendario per la sesta stagione del Campionato FIA di Formula E , riservato alle monoposto elettriche, con due nuove città, Seoul e Londra, che si aggiungono alla lista. Il calendario della stagione 2019/20 comprenderà 14 gare in 12 città e 4 quattro continenti. La stagione più impegnativa delle corse elettriche inizierà con un doppio appuntamento a Ad Diriyah a novembre , toccherà per la prima volta Seoul a maggio e si concluderà a Londra a fine luglio. Confermato l'e-prix di Roma.

Le monoposto torneranno in Europa proprio in occasione della tappa romana (il 4 aprile) dopo un lungo giro che passerà per Ad Diriyah (due tappe il 22 e 23 novembre), probabilmente Marrakesh il 14 dicembre (ma è ancora da confermare), Santiago del Cile (18 gennaio), Messico (15 febbraio), Hong Kong (1 marzo) e la Cina (21 marzo, ancora da confermare).



Il 18 aprile la Formula E si sposterà in Francia, a Parigi prima della tappa in Corea del Sud a Seoul (3 maggio). Il calendario si completerà poi con Berlino (30 maggio) e tre settimane dopo New York prima delle due gare di Londra (25 e 26 luglio).