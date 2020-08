Formula E, E-Prix Berlino: Rowland trionfa in gara-5, ritiro per Da Costa

FORMULA E

di

LUCA BUCCERI

Oliver Rowland conquista il primo successo in Formula E della sua carriera. Il pilota Nissan chiude davanti a Robin Frijns in gara-5 a Berlino seguito da René Rast abile a lottare fino all'ultimo con Andrè Lotterer. Da Costa, fresco campione del Mondo, è stato costretto al ritiro a pochi minuti dal termine dopo una rimonta eccezionale partita dalle ultime posizioni della griglia. Formula E, trionfo di Rowland in gara-5 FIA

FIA

FIA

FIA

FIA

FIA

FIA

FIA

FIA

FIA

FIA

FIA

FIA

FIA

FIA

FIA

FIA

FIA

FIA

FIA

FIA

FIA

FIA

FIA

FIA

FIA

FIA

FIA

FIA

FIA

FIA

FIA

FIA

FIA

FIA

FIA





FIA

FIA

FIA

FIA

FIA

FIA

FIA

FIA

FIA

FIA

FIA

FIA

FIA

FIA

FIA

FIA

FIA

FIA

FIA

FIA

FIA

FIA

FIA

FIA

FIA

FIA

FIA

FIA

FIA

FIA

FIA

FIA

FIA

FIA

FIA

FIA Ultime gallery Vedi tutte

Aveva fatto tutto magnificamente, portandosi fino all'11° posto, poi però qualcosa è andato storto per Antonio Felix Da Costa che all'ultimo giro di gara-5 a Berlino è stato costretto al ritiro. Voleva prendersi ancora una volta la scena il portoghese, riuscendo in una rimonta da sogno fino ad andare a punti, ma non ha fatto i conti con la sfortuna che già dal pomeriggio lo aveva perseguitato con il "no time" delle qualifica.

Allora a prendersi il palco, da gran protagonista, è la Nissan con Oliver Rowland che tra le curve di un tracciato inedito del Tempelhof conquista il primo podio in carriera in Formula E. Dalla prima all'ultima curva in testa, il britannico vince davanti alla Virgin di Frijns e all'Audi di René Rast che nell'ultimo giro di gara-5 ha regalato emozioni e sorpassi al cardiopalma ai danni di André Lotterer, che si deve accontentare del quarto posto.

Giù dal podio anche Lynn (5°) e Neel Jani (6°) che avevano sorpreso in superpole. Settimo posto per Evans, che può così sperare ancora per il titolo di vice campione del Mondo. Riesce ad andare a punti, partito dalla ventitreesima posizione, Buemi che chiude 10°. Tredicesima posizione per Massa, dietro a Sims e Blomqvist. Solo 18° Vergne mentre Di Grassi, altro degli sfortunati che hanno segnato il "no time" chiude ultimo in ventunesima posizione (ritiri anche per Abt e Guenther).

A tutto c'è rimedio e domani Da Costa ci riproverà nel tentativo di chiudere con la ciliegina sulla torta una stagione strepitosa. Qualifiche e superpole a partire dalle 14, gara-6 dalle 19 tutto in diretta streaming su sito e app di Sportmediaset.it e sul Canale 20.