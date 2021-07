Formula E e pallone: Bird vince e festeggia con la maglia inglese

Vittoria e leadership mondiale conquistata per Sam Bird che però, oltre alla concentrazione per l’E-Prix di New York, non può non pensare alla sua Inghilterra impegnata in finale di Euro 2020 contro l’Italia. Ecco allora che Sam, una volta uscito dalla sua Jaguar, ha indossato la maglia dei Tre Leoni festeggiando il gradino più alto del podio sperando che i colleghi del calcio possano fare altrettanto.