Formula E e Allianz: countdown per lo spettacolare Misano E-Prix

13 e 14 aprile

Sabato 13 e domenica 13 aprile la Formula E farà tappa in Italia, a Misano: i dettagli del Fan Village per i tifosi

Il circuito di Misano sarà la location che ospiterà in Italia sabato 13 e domenica 14 aprile (con diretta tv e sito su Mediaset) la sesta tappa della stagione della Formula E, che vede Allianz, per l’ottavo anno consecutivo, Official Insurance Partner dell’ABB FIA Formula E World Championship. L’impegno del Gruppo Allianz - uno tra i player leader a livello globale nell’assicurazione Automotive - nella Formula E rappresenta il sogno di avere “aria pulita” in ogni città e di ispirare le giovani generazioni con le nuove tecnologie.

Il cambio di location per la tappa italiana della competizione internazionale di auto elettriche, fino allo scorso anno organizzata a Roma EUR, consentirà alle vetture GEN3 presentate lo scorso anno di esprimersi al meglio. Più veloci, con i loro 320 km/h, leggere, potenti ed efficienti, sono le auto elettriche da corsa più performanti mai costruite.

Quest’anno, il campionato si sviluppa in 16 corse che toccano 4 continenti e 10 città importanti in tutto il mondo, dando vita a un grande spettacolo per gli appassionati di velocità e un pubblico sempre più numeroso che, con quasi 225 milioni di persone, la scorsa Stagione ha seguito live in televisione le gare.

© Ufficio Stampa

Quest’anno, inoltre, ABB FIA Formula E World Championship si arricchisce con un ulteriore evento: la NXT Gen Cup, la prima serie al mondo con auto da turismo junior 100% elettriche, che sarà presente come serie di supporto in tutti e quattro gli eventi di gara europei (Misano, Monaco, Berlino e Londra). La serie mira a far crescere la prossima generazione di piloti, offrendo ai giovani talenti maschili e femminili l’opportunità di competere sugli stessi circuiti dei 22 piloti di livello mondiale della Formula E.

Allianz è Naming Partner dell’Allianz Fan Village

All’interno dell’Allianz Fan Village il pubblico e i tifosi potranno trovare grande intrattenimento, con musica dal vivo, simulatori di corse nella Gaming Arena, emozionanti esibizioni a distanza, un’area per bambini dedicata all’esplorazione e a stimolare la curiosità dei più giovani per l’innovazione e la sostenibilità. Fra un divertimento e l’altro, i visitatori potranno dissetarsi e rinfrescarsi con l’acqua offerta gratuitamente dalle Stazioni di Idratazione Allianz. Grazie alla costante presenza negli anni delle Stazioni di Idratazione e al riutilizzo delle EcoCup a ogni tappa, Formula E ed Allianz hanno salvato dalle discariche l’equivalente di 585.000 bottiglie di plastica monouso.

Il Fan Village è anche il luogo che ospiterà la cerimonia di premiazione a fine gara, aperta a tutto il pubblico che ha assistito alla gara e dove i fan potranno richiedere autografi ai piloti.

Vedi anche Formula E Si avvicina l'E-Prix di Misano: è caccia al biglietto