Il 13 e 14 aprile il "Marco Simoncelli" ospiterà per la prima volta le monoposto elettriche e si attende il grande pubblico

Mancano meno di due settimane al debutto di Misano nel campionato del mondo ABB FIA Formula E e l'impianto romagnolo si sta preparando per l’E-Prix del 13 e 14 aprile con un circuito dal layout modificato per favorire le necessità di ricarica delle monoposto GEN3. L'attesa sta crescendo a dismisura per la prima volta delle monoposto elettriche su un circuito italiano dopo essere sfrecciate per le strade di Roma.

Un'attesa resa ancora più calda dal successo della Maserati nello scorso round di Tokyo. Proprio per questo continua la prevendita dei biglietti per il Misano E-Prix, disponibili sulla piattaforma TicketOne e sul sito www.misanocircuit.com con le tante soluzioni anche in abbonamento e con accesso al paddock e al Fan Village. Si parte da 30 euro.

Ecco alcune opzioni:

CENTRALE GRANDSTAND

Direttamente sulla linea di partenza/arrivo, la tribuna centrale ti proietta direttamente nel cuore dell'azione. Da un posto riservato, gustati il via e tutti gli audaci sorpassi alla prima curva. Potrai anche catturare tutta l'azione delle scuderie con un'ottima visuale sulla corsia box.

TRIBUNE A, B & C

Un posto riservato nel settore finale, nelle tribune A, B e C, ti offrirà intense emozioni mentre i piloti si sfidano su questa corsa tecnica conclusiva fino all'ultima curva. .

PRATO

Trova il tuo posto sul prato: questo spazio aperto ad ammissione generale ti consentirà di vedere i piloti sfrecciare ruota a ruota dalla Quercia verso il Tramonto e il Curvone.