Formula E, la programmazione dell'E-Prix di Diriyah 2024 su Mediaset

Per il settimo anno consecutivo, Mediaset trasmette le gare del Campionato del Mondo di «Formula E» 2024. Venerdì 26 e sabato 27 gennaio, dalle ore 18.00, in diretta sul Canale 20 e in streaming su Sportmediaset.it, si torna in pista con il secondo e terzo round: gli E-Prix di Diriyah, in Arabia Saudita. La telecronaca della seconda e terza tappa stagionale della «Formula E» è affidata a Massimiliano Cocchi e a Luca Filippi, già pilota della NIO e collaudatore delle rivoluzionarie monoposto di terza generazione. In studio, in diretta prima della gara, Ronny Mengo e la pilota Vicky Piria. Il Diriyah Street Circuit è composto da 21 curve lungo i 2.495 km che attraversano le mura storiche della città, patrimonio mondiale dell’UNESCO. Queste saranno le prime due gare notturne della Season 10, illuminate, oltre alla luce delle ventidue monoposto, da LED alimentati da generatori a biocarburante.