Formula E, Da Costa non si fida: "Può ancora succedere di tutto"

FORMULA E

La Formula E a Berlino riparte dalla leadership in classifica di Antonio Felix da Costa che, nelle dichiarazioni della vigilia, però non si fida: "Sarò aggressivo e sicuro come fatto sino a prima della sospensione ma ancora tutto può succedere". Daniel Abt, nella pausa passato da Audi a NIO 333, punge l'ex team: "Mi sono subito adattato bene e per certe cose questa vettura è anche migliore della precedente". Rene Rast, che ne ha preso il posto nella scuderia tedesca, promette subito di andare forte: "Mi adatterò bene alle Gen2, non sarà molto differente alle vetture del DTM a cui sono abituato". Mercoledì 5 e giovedì 6 E-Prix in diretta su Canale 20 e Sportmediaset.it. Formula E a Berlino

DA COSTA (TECHEETAH): "QUANTO MI SONO MANCATE LE GARE"

"Mi è mancato moltissimo gareggiare in pista durante il lockdown. E' entusiasmante essere finalmente tornati a correre, siamo un grande team. Anche se sono in testa alla classifica sono consapevole che ancora tutto può cambiare. Una cosa è certa: continuerò a mantenere lo stesso approccio sicuro e aggressivo che mi ha caratterizzato finora. Avere così tante gare in pochi giorni renderà tutti i piloti ancora più competitivi, dovremo fare degli sforzi importanti in termini di strategia e software".

ABT (NIO 333): "MI MANCHERANNO I FAN"

"E' vero, sono in un ambiente nuovo, ma nonostante non ci sia stato molto tempo per adattarmi, mi sono subito sentito a mio agio con NIO. Sicuramente, avere già una significativa esperienza in Formula E mi ha aiutato ad affrontare questo cambiamento in modo positivo. Pensavo di trovare un ambiente molto diverso, invece sono stato piacevolmente sorpreso nel constatare che le dinamiche nel nuovo team non sono così differenti dalla mia precedente esperienza. La vettura è fantastica e per alcuni aspetti è addirittura migliore rispetto a ciò a cui ero abituato! NIO vuole crescere e io sono qui per questo. Correre a porte chiuse, specialmente qui, sarà difficile. Mi mancheranno i fan ma ci assicureremo di portare in tutte le case l'adrenalina di Formula E"

RAST (AUDI): "CAMPIONATO PIÙ COMPETITIVO"

"Rispetto al 2016, quando ho corso per l'ultima volta in Formula E, il campionato mi sembra molto più competitivo: ci sono più piloti, le vetture sono cambiate molto e hanno acquisito caratteristiche più vicine alle tradizionali auto da corsa. Gareggiare in una Gen2 non sarà molto differente dalle vetture del DTM a cui sono abituato!"

