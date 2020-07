Formula E, Abt ingaggiato dal team Nio 333

FORMULA E

Daniel Abt ha trovato subito un volante per la conclusione del campionato di Formula E. Licenziato dall'Audi per aver fatto correre un sim-driver al suo posto in occasione di una tappa della Race at Home Challenge, il tedesco è stato ingaggiato dal team Nio 333. Abt prenderà il posto di Ma Qinghua nelle sei gare che si correranno in nove giorni a Berlino a inizio agosto. Il cinese, infatti, è stato bloccato dalle restrizioni dovute all'emergenza coronavirus. Race for the future: doppio successo

Mi prendo la piena responsabilità di quello che è accaduto alla Race at Home Challenge, è stato un errore. Non ce l'ho con nessuno e adesso è il momento di guardare avanti e tornare a quello che amo fare di più: correre. Voglio soltanto dare il mio massimo per il team e disputare un buon finale di stagione. Sono grato dell'opportunità e della fiducia che Nio 333 ripone in me. L'occasione di correre le ultime sei gare, nella mia tappa di casa, e continuare il mio record di aver aver corso tutte le gare in Formula E è davvero emozionante", ha detto Abt.