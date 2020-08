Formula E, sei gare in nove giorni a Berlino: tutto su Canale 20 e Sportmediaset.it

L'attesa è finita: mercoledì ripartirà il campionato di Formula E dopo lo stop per il lockdown. Un gran finale che si svolgerà a Berlino con sei gare in soli nove giorni, dal 5 al 13 agosto, tutte in diretta streaming su Canale 20 e Sportmediaset.it (E-Prix alle 19). Novità tra i piloti e nelle regole igieniche per evitare contagi, sul fronte della classifica si riparte dalla leadership di Antonio Felix da Costa e della DS Techeetah.