Formula E: Evans vince a Berlino, Wehrlein accorcia su Rowland

Mitch Evans riporta Jaguar al successo, Pascal Wehrlein accorcia sul leader del Mondiale Oliver Rowland, ritirato con la sua Nissan. Sono questi i verdetti del primo round della Formula E a Berlino, sul circuito disegnato all'ex aeroporto militare di Tempelhof. Il neozelandese partiva dalla pole e disputa una gara perfetta, con un'attack mode attivata prestissimo e l'altra sfruttata dopo la Safety Car finale per costruirsi un buon margine: infine, ecco la gestione su Wehrlein, più veloce nei passaggi conclusivi, e un successo che cancella l'annata complessa di Jaguar. La gara inizia subito con uno stop, sul bagnato, visto che Dennis e la sua vettura Andretti si fermano in griglia. C'è subito una Safety Car e, alla ripartenza, Rowland appare sotto pressione: tutti i piloti davanti a lui usano l'attack mode, il britannico tentenna e scivola addirittura in 8a posizione. Guida sempre Evans con tre secondi sulle Porsche di Da Costa e Wehrlein, quest'ultimo sanzionato di tre posizioni in griglia per aver centrato il compagno nelle libere, e non mancano come di consueto i sorpassi e gli episodi al limite.