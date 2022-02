Formula E a Città del Messico: Mercedes favorita nella terra di Di Grassi 

Dopo lo stop per Covid del 2021, la Formula E torna in Messico nell'unico circuito permanente del campionato visto che a Mexico City corrono anche le vetture di Formula 1 anche se su un tracciato ovviamente modificato. Mercedes tra i grandi favoriti per l'E-Prix di sabato sera (ore 23, diretta su Canale 20 e Sportmediaset.it) ma attenzione a Lucas Di Grassi che qui ha già vinto due volte, nel 2017 e nel 2019.