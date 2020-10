Extreme E, presentato il campionato dei fuoristrada elettrici

LA PRESENTAZIONE

Ora è davvero tutto pronto: è partito ufficialmente il conto alla rovescia verso l'inizio dell'avventura di Extreme E, il primo campionato dei fuoristrada 100% elettrici, che prenderà il via il 20-21 marzo 2021 in Arabia Saudita. Un'idea nata dal patron di Formula E, Alejandro Agag, e che ha già incassato la partecipazione di nove team, tra i quali l'X44 di Lewis Hamilton e l'RXR di Nico Rosberg. twitter

Le squadre partecipanti e il programma della stagione sono stati presentati nel corso di un live streaming che ha visto la partecipazione di diversi addetti ai lavori, tra piloti e team principal d'eccezione tra cui lo stesso campione del mondo di Formula 1: "Dare delle opportunità a coloro che arrivano da background diversi è una priorità per noi - ha detto Lewis - Combattere le disuguaglianze non è facile, è un lungo processo. Ma credo che questa sia una grande opportunità per spianare la strada verso il cambiamento". Il riferimento è anche al fatto che i protagonisti del campionato saranno coppie miste di piloti: un uomo e una donna per squadra. "È fondamentale quando si parla di inclusività, io in 20 anni di carriera avrò visto sì e no due o tre piloti donna e mi piace molto che Extreme E garantisca questa opportunità".

Impaziente di iniziare anche il suo storico rivale: "Sono totalmente concentrato sul tema della sostenibilità in tutto ciò che faccio - ha detto Rosberg - Questo progetto è l'incrocio perfetto tra il mio passato e il mio futuro, le gare più emozionanti e l'opportunità di aiutare a preservare l'ambiente".

Le gare si svolgeranno in aree del Pianeta profondamente segnate dal cambiamento climatico e dall'inquinamento. In ognuno di questi luoghi Extreme E lascerà un segno tangibile, occupandosi ad esempio della riforestazione in Amazzonia o della pulizia dell'ambiente in Groenlandia. Le altre tre prove si svolgeranno in Senegal, in Arabia Saudita (tappa inaugurale) e in Argentina, dove si svolgerà il gran finale nel weekend dell'11-12 dicembre.

I team in competizione saranno nove: Abt, Andretti United Extreme E, Chip Ganassi Racing, HWA, QEV, Rosberg Xtreme Racing, Techeetah, Veloce, X44. Saranno tutti formati, come detto, da una coppia di piloti, un uomo e una donna. Il format prevede due giri su una distanza di 16 chilometri, un testa a testa senza tempi cronometrati: un giro sarà effettuato dal pilota uomo con la donna in veste di navigatore, un secondo giro si svolgerà a ruoli invertiti.

Il veicolo elettrico protagonista di Extreme E è un SUV a trazione integrale con potenza di 400 kW (550 cavalli) e in grado di fare lo 0-100 km/h in 4,5 secondi. Pesa 1650kg ed è largo 2,3 metri. É costruito con parti prodotte da Spark Racing Technology con una batteria di Williams Advanced Engineering. I pneumatici sono di Continental.