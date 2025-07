Cricket, Italia qualificata ai Mondiali: è la prima volta

Prima storica qualificazione per l'Italia ai Mondiali di cricket. Nonostante la vittoria dei Paesi Bassi, il vantaggio dell'Italia in termini di run ha permesso a entrambe le squadre di qualificarsi per il mega evento in India e Sri Lanka il prossimo anno. L'ultimo giorno delle qualificazioni europee per la Coppa del Mondo T20 maschile ICC è stato un ottovolante, con tutte e quattro le squadre in lizza per le ultime due partite. Alla fine, sia i Paesi Bassi che l'Italia hanno confermato la loro presenza all'evento clou. Per l'Italia, sarà la prima qualificazione in assoluto alla Coppa del Mondo ICC T20 maschile. Dopo essere stata limitata per 134/7, l'Italia doveva contenere l'Olanda per almeno 15 over per qualificarsi. Michael Levitt e Max O'Dowd hanno dato il via libera ai padroni di casa con un gol in Powerplay che ha tolto slancio all'Italia fin dall'inizio, ma gli ospiti si sono assicurati di allungare la partita fino al 17° over per assicurarsi un posto in India e Sri Lanka l'anno prossimo. Un colpo deciso di Benjamin Manenti e un blitz in ritardo di Grant Stewarts hanno portato l'Italia a un totale di 134/7 nei loro 20 over, che alla fine è stato superato agevolmente dall'Olanda, ma è stato sufficiente all'Italia per qualificarsi per il suo primo torneo di Coppa del Mondo.