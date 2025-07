Mondiale per Club, Trump in tribuna per la finale: blindato il MetLife Stadium

Protetto probabilmente da vetri antiproiettile, secondo quanto si apprende, Trump sarà seduto vicino a Infantino, alcuni dirigenti dei due club e l'emiro del Qatar Al Thani. E tutta la tribuna vip verrà controllata meticolosamente per evitare sorprese. Ma non è tutto qui. Per garantire la sicurezza del presidente Usa, infatti, al MetLife Stadium verranno utilizzati anche cani antiesplosivo, metal detector specifici e sono già state avviate importanti bonifiche degli spalti. Un imponente sistema di sicurezza per blindare letteralmente l'impianto sportivo in vista dell'attesissima presenza del tycoon.