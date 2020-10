Dalla Formula Uno ibrida al fuoristrada elettrico: Rosberg corre... nel futuro

EXTREME E

di

STEFANO GATTI

Nessuno tranne Nico Rosberg (nel 2016) è riuscito a battere Lewis Hamilton nella corsa al titolo da sei anni a questa parte. Ed ora il pilota tedesco è pronto a riprovarci... mettendosi sul cammino dell'ex compagno di squadra nel campionato Extreme E la cui prima edizione scatterà tra tre mesi in Senegal. Una nuova sfida sportiva off-road che mette uno di fronte all'altro Nico e Lewis ma li accomuna nella causa della sostenibilità ambientale.

Non ci saranno questa volta incroci di traiettorie in pista, staccate all'ultimo respiro oppure gradini del podio da contedersi gran premio dopo grandi premio. Hamilton e Rosberg "elevano" il tono del confronto, dando nome, marchio, insomma lustro o per meglio dire visibilità al loro impegno nella serie Extreme E. In modo più sostanziale e diretto per il tedesco che ha oggettivamente più tempo d modo di curare direttamente l'impresa, essendosi ritirato dall'attività agonistica alla fine della sua stagione iridata. Dichiarando all'epoca - senza mezzi termini - di avere... dato tutto nel provare (riuscendoci) a battere il rivale nella corsa al titolo.

"Sono entusiasta di annunciare la creazione del team Rosberg Xtreme Racing per il campionato Extreme E, una grande opportunità nella battaglia contro il cambiamento climatico, la più grande minaccia globale per il nostro pianeta. Da quando ho lasciato la Formula 1 ho dedicato il mio tempo alle tecnologie sostenibili . Abbinare questo impegno con la mia passione per le corse è qualcosa di molto appagante".

Così Rosberg ha sintetizzato il suo ingresso da titolare di RXR sei settimane dopo l'annuncio dell'analoga iniziativa intrapresa da Hamilton con il team X44. Entrambi devono ancora rendere noti i nomi dei piloti (per regolamento comunque un uomo e una donna) che occuperanno l'abitacolo del SUV elettrico fuoristrada Odyssey 21 che (trattandosi di una serie monomarca) sarà schierato in gara da tutte le nove squadre finora iscritte e che stanno preparando l'esordio stagionale in programma nel weekend del 23 e 24 gennaio del 2021 in Senegal, al Lac Rose di Dakar, storico traguardo della Parigi-Dakar. Sarà, quello africano, l'esordio di una stagione che proseguirà a marzo in Arabia Saudita, a maggio in Nepal e si spingerà fino in Groenlandia ad agosto per poi concludersi tra dodici mesi nella foresta pluviale brasiliana. Locations scelte proprio per il loro legame diretto con specifiche sfide ambientali che il progetto Extreme E intende implementare.