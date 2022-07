A Marrakesh vince Mortara; 2. Da Costa; Evans strappa il terzo gradino del podio a Vergne

E-PRIX MARRAKESH

Terza vittoria stagionale per il pilota italoelvetico nel decimo appuntamento del Mondiale elettrico in Marocco.

Edoardo Mortara è il vincitore del decimo appuntamento del Mondiale di Formula E. Scattato secondo alle spalle del poleman Antonio Félix Da Costa, il pilota Venturi ha gestito meglio della concorrenza l'attack mode e nella seconda parte dell'E-Prix marocchino ha gestito un margine di vantaggio limitato ma sufficiente, resistendo agli attacchi dei piloti DS Techeetah. Il team cinese ha un po' pasticciato con il gioco di squadra, finendo per fare... quello dello stesso Mortara, che prende anche il comando della classifica generale. Nel finale Vergne ha poi perso il terzo gradino del podio, a vantaggio di Mitch Evans (Jaguar). © Twitter

Da Costa scatta da manuale dalla pole position e nella fase iniziale della gara guida la corsa su Mortara e Vergne, perdendo poi brevemente la leadership a vantaggio dell'italoelvetico di Venturi per via del ricorso di entrambi all'attack mode. Alle loro spalle Vergne con l'altra DS Techeetah e Dennis con la migliore Gen2 Avalanche Andretti, poi scavalcato da Rowland (Mahindra) che salta subito anche Vergne. Perde posizioni Wehrlein mentre De Vries sale fino alla settima piazza ed il suo compagno di squadra Vandoorne (leader della classifica generale) sale in 15esima posizione. Naviga invece nelle retrovie Giovinazzi che chiuderà la prova senza abbandonarle. Mortara sale di nuovo in cattedra, seguito dall'arrembante Rowland. Seguono Da Costa, Evans e Vergne.

© Twitter

Trenta minuti (più un giro) alla bandiera a scacchi. Il ricorso all'attack mode muta continuamente le posizioni della classifica: all'inseguimento del leader Mortara c'è ora Evans con la Jaguar: terza posizione per Da Costa davanti a Rowland e Vergne. Dennis è sesto davanti a Di Grassi e De Vries, mentre Vandoorne risale fino all'undicesima posizione. Al diciottesimo giro Da Costa infila Evans e torna ad essere il più diretto inseguitore di Mortara, con l'altro portacolori DS Vergne terzo dopo aver a sua volta scavalcato Evans: entrambi i piloti del team cinese alla caccia della Gen2 targata Venturi numero 48. A meno dieci (minuti) arriva l'ordine di squadra Techeetah: Da Costa si fa da parte per agevolare il "candidato" Vergne, molto più avanti del campione 2020 nella classifica generale in una giornata particolarmente favorevole, vista la decima posizione di Vandoorne che si appresta in ogni caso a lasciare la vetta della generale.

© Twitter

A cinque minuti dalla fine Da Costa ottiene però dal team di riavere indietro la seconda posizione da Vergne (con un'ala danneggiata in un contatto nelle battute iniziali) per andare all'assalto di Mortara ma Edoardo contiene agevolmente il portoghese e si aggiudica la vittoria davanti a Da Costa, mentre Evans nega il podio a Vergne. Quinta piazza per Lucas Di Grassi (compagno di squadra del vincitore), sesta per De Vries, settima per Dennis ed ottava per Vandoorne che perde appunto la leadership della classifica generale a vantaggio di Mortara: 139 punti per Edo (al terzo successo stagionale dopo quelli di Diriyah e di gara-uno a Berlino), seguito a 128 da Vergne, mentre Vandoorne è terzo a quota 125. Chiude il "pacchetto di mischia" per il titolo Evans con 124. Classifica corta, anzi cortissima ma un margine significativo (undici punti sul secondo) per Mortara alla vigilia dei sei round finali del campionato: i tre appuntamenti back-to-back di New York di metà luglio, di Londra a fine mesi e poi di Seoul nel weekend di Ferragosto.

© Twitter

Molto difficile nella sfida per il titolo dei "Fab Four" di cui sopra possano inserirsi altri piloti. Anche se è certo che tra due settimane negli USA proveranno a farlo Robin Frijns (81 punti ma nessuno aggiunto alla sua classifica in Marocco), Da Costa che è risalito a quota 75 (nel suo bilancio anche i tre punti-bonus della pole position) ed il campione in carica De Vries che ritocca appena la sua classifica ma si trova due punti alle spalle dello stesso Da Costa.