Wolff spaventa Bottas: "Dobbiamo decidere tra lui e Ocon"

Chi sarà il compagno di Lewis Hamilton in Mercedes la prossima stagione? Toto Wolff dopo il GP d'Ungheria ha aperto ufficialmente il caso: "Abbiamo una decisione difficile da prendere, nello scegliere tra Esteban o Valtteri. Torneremo a casa e confronteremo tutti i dati e ci sarà una discussione all'interno della squadra". Bottas dunque non è sicuro della riconferma e Ocon spera di diventare titolare dopo un anno da riserva: "È una discussione che riguarda anche il futuro, abbiamo un giovane come Esteban che merita una possibilità ma c'è anche pressione, può essere difficile per lui contro Hamilton, per questo sarà una scelta complicata. Sarà una estate turbolenta".