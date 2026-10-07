Wolff: "A Singapore per ritrovarci. Russell in penalità: fa parte di questo sport"
Il CEO Mercedes anticipa gli obiettivi delle Frecce d'Argento per il diciassettesimo appuntamento stagionaledi Stefano Gatti
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Poco abituato a subire, in questa stagione di strapotere Mercedes, Toto Wolff punta a cancellare in fretta il weekend meno brillante del solito di Sepang con una performance vincente nel Gran Premio di Singapore del fine settimana in arrivo che prevede anche la sesta e ultima Sprint stagionale. Nelle dichiarazioni della vigilia, la lente d'ingrandimento del plenipotenziario delle Frecce d'Argento è sulla necessità (già espressa a fine GP del Bahrain da Kimi Antonelli) di verificare la bontà del pacchetto di aggiornamenti introdotto a Sepang con efficacia limitata e sventare il rischio affidabilità emerso con il ritiro di George Russell domenica scorsa a pochi giri dalla bandiera a scacchi. Wolff ufficializza intanto la penalità del pilota inglese che - a causa della sostituzione della power unit - dovrà prendere il via a fondo griglia domenica sul circuito cittadino di Marina Bay, mentre nella Sprint la sua casella di partenza sarà (salvo altri imprevisti) quella della qualifica-sprint del venerdì.
"Dobbiamo massimizzare questo ultimo weekend sprint dell'anno, continuare a imparare e ottenere il miglior risultato possibile con entrambe le vetture. Singapore sarà una prova importante della nostra comprensione e della nostra resilienza come squadra. La Malesia è stato ovviamente un weekend molto difficile. Abbiamo passato questi ultimi giorni cercando di capire perché la nostra performance non è stata quella che avrebbe dovuto essere, identificando diverse aree che dobbiamo approfondire. La Formula Uno però non offre risposte semplici e abbiamo bisogno di più prove prima di trarre conclusioni. Singapore ci offre un'opportunità immediata da questo punto di vista. Le caratteristiche del circuito infatti sono molto diverse da quelle di Sepanfg e questo ci aiuterà a costruire un quadro più chiaro di dove ci troviamo. Per questo motivo valuteremo durante il fine settimana sia il pacchetto di aggiornamenti più recente sia la nostra specifica precedente, per assicurarci di comprendere appieno la direzione da prendere. Dopo il problema della Malesia, Russell ha davanti la sfida aggiuntiva di una penalità per la sostituzione della power unit che lo obbligherà a partire dal fondo della griglia domenica. Questo è particolarmente frustrante considerando il modo in cui George ha guidato lo scorso weekend e il risultato per il quale meritava di lottare negli ultimi giri, Purtroppo, queste cose fanno parte dello sport e ora il nostro obiettivo è dargli la migliore macchina possibile e le opportunità per rimontare dal fondo".