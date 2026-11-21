Proseguono le sorprese nelle Nitto Atp Finals del doppio, anche se questa volta non c'è nessuna eliminazione eccellente. La favoritissima coppia composta dal salvadoregno Marcelo Arevalo e dal croato Mate Pavic, però, deve sudare le proverbiali sette camicie per centrare la finalissima. Servono due combattutissimi set e il super-tiebreak, infatti, per piegare lo statunitense Harrison e il britannico Skupski, secondi nel girone che aveva visto uscire di scena gli azzurri Bolelli e Vavassori. Equilibrio assoluto nel primo parziale, che vede le coppie annullarsi a vicenda a suon di turni di battuta impeccabili e vincenti. La battaglia è lunga e tesa, e si protrae parecchio anche in un tiebreak ad altissima tensione: Arevalo e Pavic la spuntano, ma con un parziale di 12-10. Identico il mood nel secondo set, che vede le coppie inseguirsi a suon di vantaggi e pareggi. Anche qui si arriva al tiebreak e qui, nonostante il vantaggio iniziale, il salvadoregno e il croato cedono ai rivali: Skupski e Harrison pareggiano così i conti e si va al super-tiebreak. Il breve parziale aggiuntivo vede Pavic e Arevalo imprimere subito il proprio ritmo e resistere al rientro dei rivali, arrivati fino all'8-7, prima di incassare i due punti consecutivi che valgono la sconfitta. La spuntano i favoriti in 2h09', col punteggio di 7-6, 6-7, 10-7: Skupski e Harrison, però, escono dalla sfida con l'assoluto onore delle armi.