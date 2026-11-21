Notte fonda per la Ferrari: Charles Leclerc e Lewis Hamilton non superano lo sbarramento del Q2 (la fase centrale delle qualifiche stesse) e devono rassegnarsi a prendere il via del terzultimo atto stagionale dal metà schieramento, "aiutati" solo dalle penalità di alcuni dei loro avversari. Si tratta della peggior qualifica stagionale per le Rosse. Dalla seconda fila prenderanno il via Lando Norris (McLaren) e Isack Hadjar. Terza fila per il rookie Arvid Lindblad (Racing Bulls) e per lo stesso Antonelli. Liam Lawson con l'altra Racing Bulls e Pierre Gasly con la Alpine dividono la quarta fila della griglia. Grazie alle penalità di Oscar Piastri (dieci posizioni) e di Franco Colapinto, il monegasco e sir Lewis prendono il via dalla quinta fila.