Antonelli davanti a tutti a Las Vegas, ma la pole è di Verstappen. Ferrari, che disastro!
Penalizzati a livello di potenza, i due piloti della Scuderia non superano il taglio del Q2di Stefano Gatti
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Miglior tempo per Kimi Antonelli al termine delle prove ufficiali del Gran Premio di Las Vegas, ma il campione del mondo non scatterà dalla pole position per via delle cinque posizioni di penalità per la sostituzione della power unit. Al suo posto ci sarà Max Verstappen, affiancato in prima fila dalla Mercedes di George Russell. Passato sulla linea del traguardo pochi secondi prima della bandiera a scacchi, Antonelli ha beneficiato più di ogni altro nel time attack finale della scia del gruppo di monoposto davanti a lui.
Notte fonda per la Ferrari: Charles Leclerc e Lewis Hamilton non superano lo sbarramento del Q2 (la fase centrale delle qualifiche stesse) e devono rassegnarsi a prendere il via del terzultimo atto stagionale dal metà schieramento, "aiutati" solo dalle penalità di alcuni dei loro avversari. Si tratta della peggior qualifica stagionale per le Rosse. Dalla seconda fila prenderanno il via Lando Norris (McLaren) e Isack Hadjar. Terza fila per il rookie Arvid Lindblad (Racing Bulls) e per lo stesso Antonelli. Liam Lawson con l'altra Racing Bulls e Pierre Gasly con la Alpine dividono la quarta fila della griglia. Grazie alle penalità di Oscar Piastri (dieci posizioni) e di Franco Colapinto, il monegasco e sir Lewis prendono il via dalla quinta fila.