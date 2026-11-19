Leclerc avverte Hamilton: Voglio il secondo posto nel Mondiale". Sir Lewis: Anch'io"
I due piloti della Rossa pronti ad incrociare nuovamente... le traiettorie nel weekend ad alta intensità di Las Vegasdi Stefano Gatti
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Nelle dichiarazoni della vigilia, Lewis Hamilton e Charles Leclerc non scoprono più di tanto le loro carte per il Gran Premio di Las Vegas. Entrambi però hanno in mente il secondo posto nella classifica generale: missione possibile per sir Lewis che "dista" diciotto punti da Max Verstappen e uno solo da George Russell ma molto più complessa per il monegasco, il cui ritardo dall'olandese ammonta a trenta punti. Per il Team Principal Frederic Vasseur e per l'intera linea di comando di Maranello si preannuncia insomma un altro fine settimana delicato.
LEWIS HAMILTON
"Il secondo posto finale nella classifica Costruttori è il focus principale: significa moltissimo per tutti in fabbrica, ma anche per me. Se riusciremo a fare bene in queste ultime gare, forse potrò risalire dalla quarta posizione e chiudere la stagione sul podio. Questo è un momento davvero importante: non abbiamo novità da mettere in pista ma vogliamo apportare alcune modifiche a livello di configurazione e provare alcune cose che possiamo potenzialmente usare per vedere se tutto funziona: ci sono grandi cambiamenti in vista per il prossimo anno. Per il resto, al momento ci concentriamo sulla difesa del secondo posto nel Campionato Costruttori".
CHARLES LECLERC
"L'incontro con Vasseur e Hamilton? Dopo pochi minuti la tensione era già sparita. Possiamo avere opinioni diverse e succederà ancora, ma è bastato parlarne per chiarire tutto. Alla fine siamo rimasti lì a parlare per un’ora perché il clima era rilassato e abbiamo affrontato molti altri temi, cercando di capire come lavorare insieme per aiutare la squadra a progredire. Il mio principale obiettivo al momento è cercare di vincere gare, perché è l'unico modo per provare a chiudere al secondo posto il Mondiale Piloti. È sempre importante concludere la stagione in modo positivo, perché la pausa invernale è piuttosto lunga e - a livello di motivazione - sarebbe importante. Per Las Vegas non abbiamo soluzioni rapide però, altrimenti le avremmo messe in macchina molto tempo fa. Ci sono cose che non possiamo cambiare ora. Poi ci sono cose che possiamo controllare e su cui concentrare la nostra attenzione. Ad esempio qui è importante mandare in fretta in temperatura gli pneumatici: sarà un fattore cruciale. Se facciamo un ottimo lavoro su questo, penso che possiamo forse compensare lo svantaggio che abbiamo a livello di unità di potenza. Rimango fiducioso, ma sarà una grande sfida per noi."