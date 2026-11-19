"L'incontro con Vasseur e Hamilton? Dopo pochi minuti la tensione era già sparita. Possiamo avere opinioni diverse e succederà ancora, ma è bastato parlarne per chiarire tutto. Alla fine siamo rimasti lì a parlare per un’ora perché il clima era rilassato e abbiamo affrontato molti altri temi, cercando di capire come lavorare insieme per aiutare la squadra a progredire. Il mio principale obiettivo al momento è cercare di vincere gare, perché è l'unico modo per provare a chiudere al secondo posto il Mondiale Piloti. È sempre importante concludere la stagione in modo positivo, perché la pausa invernale è piuttosto lunga e - a livello di motivazione - sarebbe importante. Per Las Vegas non abbiamo soluzioni rapide però, altrimenti le avremmo messe in macchina molto tempo fa. Ci sono cose che non possiamo cambiare ora. Poi ci sono cose che possiamo controllare e su cui concentrare la nostra attenzione. Ad esempio qui è importante mandare in fretta in temperatura gli pneumatici: sarà un fattore cruciale. Se facciamo un ottimo lavoro su questo, penso che possiamo forse compensare lo svantaggio che abbiamo a livello di unità di potenza. Rimango fiducioso, ma sarà una grande sfida per noi."