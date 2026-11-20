Più che i cronometri, strategie ai box ed assetti delle monoposto, a dettare il ritmo della prima giornata del Gran Premio di Las Vegas nella notte italiana è stata la pioggia. Un evento insolito nel deserto del Mojave che ha stravolto il programma dei team e limitato fortemente il lavoro in pista, lasciando in eredità poche indicazioni. Persa di fatto la prima sessione di libere a causa della pista bagnata e dell'asfalto viscido, nella seconda sessione il miglior tempo lo ha ottenuto George Russell con la Mercedes in 1:47.272, davanti a Pierre Gasly e alla Ferrari di Charles Leclerc. Più indietro Isack Hadjar, Oscar Piastri, Lewis Hamilton, Lando Norris e Andrea Kimi Antonelli (ottavo), mentre Max Verstappen è sceso in pista soltanto nella parte finale delle seconde libere non senza problemi di assetto.