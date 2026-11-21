"L’edizione della Cinque Mulini che mi è rimasta più impressa nella memoria è stata l’ultima alla quale ho preso parte nel 2023. Non ho digerito il secondo posto dietro a Gideon Rono che mi ha staccato all’ultimo giro. Con il keniano abbiamo fatto anche a sportellate lungo le rive scoscese del fiume e sulla salita spezza gambe che si trova ad un certo punto della gara. Poi l’edizione sotto una copiosa nevicata (2019). Mamma mia ricordo ancora il freddo. Torno dagli States, con un secondo posto nella maratona di New York, inaspettato per molti, Lo so. Ho smentito tutti. Ho dovuto metabolizzare lentamente questa gara, ci sono voluti alcuni giorni. Dopo una settimana di sosta ho ripreso a correre. Almeno cinque sessioni di allenamento, degni di essere chiamati con questo nome. Voglio ritornare subito in gara, mi manca il calore del pubblico che avrò senz’altro alla Cinque Mulini. Ho sempre amato il cross, è sempre stata la mia priorità, da lì sono partito. Amo di più i percorsi asciutti, non quelli fangosi. Mi auguro che domenica sia così”.