Crippa nella Cinque Mulini di Cross per festeggiare la Maratona di New York
Il poliedrico atleta azzurro torna subito in gara nella classica corsa campestre, tre settimane dopo lo straordinario secondo posto nella 42,195 km della Grande Meladi Redazione Sprintnews
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Yeman Crippa sarà il protagonista più atteso della 94esima edizione della Cinque Mulini di Cross, in programma domani 22 novembre a San Vittore Olona, che lo vedrà ai nastri di partenza solamente 21 giorni dopo l’eccellente prestazione nella Maratona di New York del primo novembre scorso, quando fu secondo con il tempo di 2h06'14 a soli 13 secondi dallo svedese Andreas Almgren.
Il 30enne atleta trentino, di origini etiopi, parteciperà per la sesta volta alla classica corsa campestre lombarda dopo essersi classificato quarto nel 2017, quinto nel 2018, due volte sesto nel 2019 e nel 2020, e secondo nel 2023 dietro al keniano Gideon Rono, riportando un azzurro sul podio dell'evento per la prima volta dal 2005 quando Stefano Baldini fu terzo, ricordando invece come l’ultimo vincitore italiano sia stato Alberto Cova nel 1986.
LE DICHIARAZIONI DI CRIPPA ALLA VIGILIA
"L’edizione della Cinque Mulini che mi è rimasta più impressa nella memoria è stata l’ultima alla quale ho preso parte nel 2023. Non ho digerito il secondo posto dietro a Gideon Rono che mi ha staccato all’ultimo giro. Con il keniano abbiamo fatto anche a sportellate lungo le rive scoscese del fiume e sulla salita spezza gambe che si trova ad un certo punto della gara. Poi l’edizione sotto una copiosa nevicata (2019). Mamma mia ricordo ancora il freddo. Torno dagli States, con un secondo posto nella maratona di New York, inaspettato per molti, Lo so. Ho smentito tutti. Ho dovuto metabolizzare lentamente questa gara, ci sono voluti alcuni giorni. Dopo una settimana di sosta ho ripreso a correre. Almeno cinque sessioni di allenamento, degni di essere chiamati con questo nome. Voglio ritornare subito in gara, mi manca il calore del pubblico che avrò senz’altro alla Cinque Mulini. Ho sempre amato il cross, è sempre stata la mia priorità, da lì sono partito. Amo di più i percorsi asciutti, non quelli fangosi. Mi auguro che domenica sia così”.
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I principali avversari dell'azzurro, nel tentativo di compiere l'ennesima impresa di un 2026 che l'ha visto anche vittorioso in aprile nella Maratona di Parigi, saranno l’eritreo Saymon Amanuel, i keniani Frankline Kibet, Andrew Alamisi e Andrew Kiptoo, senza dimenticare gli altri due azzurri di punti quali il campione europeo di Cross nella staffetta 4x1500 metri, Sebastiano Parolini, e Luca Alfieri.
GARA FEMMINILE
Tra le principali protagoniste azzurre l'attenzione sarà in particolare sulla medaglia di bronzo europea dei 5.000 metri a Birmingham, Micol Maiori che torna a correre la Cinque Mulini per la terza edizione consecutiva dopo essersi classificata dodicesima nel 2024 e sesta nel 2025, ma non vanno certo dimenticate Federica Del Buono, vincitrice nel 2026 della medaglia d'oro sui 10.000 metri dei Giochi del Mediterraneo a Taranto, e soprattutto Elvanie Nimbona, atleta burundese naturalizzata italiana, reduce dal prestigioso terzo posto nel cross tedesco di Pforzheim di una settimana fa.
Grandissima favorita della gara sarà invece l'etiope Likina Amebaw, vincitrice dei 5000 metri sia al Golden Gala di Roma che agli Ultimate Championships di Budapest, ma anche seconda nella finale della Diamond League a Bruxelles, oltre che campionessa del mondo sui 5 km ai Mondiali di corsa su strada di Copenaghen, mentre un' altra atleta che potrà mettersi sicuramente in mostra è la 18enne keniana Cynthia Chepkurui.
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LA STORIA DELLA CINQUE MULINI DI CROSS
Nata il 22 gennaio 1933 da un'intuizione di Giovanni Malerba e dell'Unione Sportiva San Vittore Olona, la Cinque Mulini fa parte del massimo circuito mondiale di corsa campestre, il World Athletics Cross Country Tour Gold, ed è insignita della World Athletics Heritage Plaque.
Il tracciato originale attraversava cinque storici mulini ad acqua lungo il fiume Olon, Mulino Meraviglia risalente al 13esimo secolo, Mulino Cozzi, Mulino De Toffol, Mulino Montoli e Mulino Galletto ma, a causa delle trasformazioni urbanistiche della zona, oggi gli atleti corrono all'interno di soli due mulini, Meraviglia dove le pale vengono azionate appositamente per la gara e Cozzi, mentre gli altri tre sono esclusi dal percorso attuale.
Nel corso dei decenni la gara ha incoronato i più grandi mezzofondisti della storia, tra cui il già citato Cova ultimo italiano vincitore, Kipchoge Keino, Paul Tergat, Haile Gebrselassie e Kenenisa Bekele.