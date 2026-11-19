"Mi interessa solo difendere il terzo posto Red Bull tra i Costruttori con la squadra. È l'obiettivo della squadra e ovviamente questo diventa anche il mio. A me non fa alcuna differenza essere secondo, terzo o quarto: una volta che hai vinto dei Mondialei un piazzamento non viene ricordato. Io almeno la penso così. Di sicuro possiamo essere molto orgogliosi del progresso che abbiamo fatto come squadra. Penso che questo sia molto più importante rispetto alla mia posizione finale nella classifica piloti. Per la prossima stagione la situazione è decisamente promettente, ma sappiamo anche che abbiamo bisogno di molti miglioramenti per il prossimo anno per poter attaccare i nostri avversari. È su questo che lavoreremo. Per quanto riguarda Las Vegas é sempre molto difficile fare previsioni perché le squadre di punta sono ormai molto vicine tra loro: è l'attenzione ai dettagli che può fare la differenza. Con le basse temperature sarà molto difficile portare gli pneumatici nella corretta finestra d'utilizzo: ogni anno è una sfida".