Antonelli: "Aiuterò George ma voglio vincere ancora". Russell: "Mi serve un weekend perfetto"
I due piloti delle Frecce d'Argento mettono le mani avanti in vista del terzultimo atto stagionaledi Stefano Gatti
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Scelte diverse ma lo stesso obiettivo - la vittoria - per i due piloti Mercedes a Las Vegas. Il neocampione del mondo Kimi Antonelli andrà in penalità-motore (cinque posizioni sulla griglia di partenza), mentre George Russell - vincitore due anni fa in Nevada - ha imposto la sua volontà di non fare modifiche alla sua power unit, puntando quindi dritto alla pole position. Nella conferenza stampa della vigilia, Kimi ha espresso la sua disponibilità ad aiutare il suo compagno di squadra nella corsa al secondo posto della classifica generale: attualmente George è terzo con quindici punti di ritardo da Max Verstappen (279 a 262) e uno solo di vantaggio sul connazionale Lewis Hamilton. Antonelli però - come da lui stesso più volte ripetuto la scorsa settimana nel suo "tour" italiano seguito alla conquista del titolo in Messico - ha ribadito che la sua priorità è continuare a vincere e in particolare mettere a segno a Las Vegas il suo decimo successo stagionale, un traguardo raggiunto in passato solo da Hamilton, Vettel e Verstappen.
ANDREA KIMI ANTONELLI
"È stata una stagione frenetica e molto impegnativa fin dal via, cercando di interpretare subito al meglio il nuovo regolamento. È stato molto bello festeggiare con tutto il team a casa, se lo meritavano molto. È stato un anno incredibile fin qui ma dobbiamo continuare a spingere per mantenere il vantaggio anche nel 2027. Prima però - lo ribadisco - voglio finire alla grande questa stagione. Punto alla vittoria ma se ce ne sarà modo darò una mano a Russell, questo è sicuro: sono un giocatore di squadra. Finita questa stagione vorrò solo rilassarmi, guardarmi indietro, analizzare tutto quello che abbiamo fatto - gara per gara - e poi prepararci per il 2027".
GEORGE RUSSELL
"Non penso che - in termini di prestazioni - il vantaggio di cambiare il turbo qui sia enorme. Penso che altri piloti che usano la power unit Mercedes lo faranno (oltre ad Antonelli anche Oscar Piastri, ndr) ma io no perché significherebbe finire in fondo alla griglia e io qui a Las Vegas ho avuto buoni risultati in passato e penso di poter lottare per la vittoria. Per me ciò che conta di più è però semplicemente avere dei weekend lineari: dal primo turno di prove libere alla gara. Da questo punto di vista il mio Mondiale è stato altalenante, a parte Baku. Questa è la cosa più importante per me. Ovviamente mi piacerebbe chiudere la classifica più in alto possibile".
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Reduce da una stringa di otto passaggi consecutivi sul podio, Max Verstappen punta ad allungare la sua serie positiva sulla pista che lo ha visto vincitore nella prima edizione del GP di Las Vegas "moderno" (2023) e poi ancora l'anno scorso, allora in piena rimonta nella sfida ai due piloti McLaren. Il quattro volte iridato ha però lo sguardo già puntato sulla prossima stagione.
MAX VERSTAPPEN
"Mi interessa solo difendere il terzo posto Red Bull tra i Costruttori con la squadra. È l'obiettivo della squadra e ovviamente questo diventa anche il mio. A me non fa alcuna differenza essere secondo, terzo o quarto: una volta che hai vinto dei Mondialei un piazzamento non viene ricordato. Io almeno la penso così. Di sicuro possiamo essere molto orgogliosi del progresso che abbiamo fatto come squadra. Penso che questo sia molto più importante rispetto alla mia posizione finale nella classifica piloti. Per la prossima stagione la situazione è decisamente promettente, ma sappiamo anche che abbiamo bisogno di molti miglioramenti per il prossimo anno per poter attaccare i nostri avversari. È su questo che lavoreremo. Per quanto riguarda Las Vegas é sempre molto difficile fare previsioni perché le squadre di punta sono ormai molto vicine tra loro: è l'attenzione ai dettagli che può fare la differenza. Con le basse temperature sarà molto difficile portare gli pneumatici nella corretta finestra d'utilizzo: ogni anno è una sfida".