Viale del tramonto: Ocon e Alpine brillano nei test di Yas Marina

FORMULA 1

Il francese di Alpine precede nell'ultima classifica dell'anno i giovani piloti di riserva di McLaren e Mercedes

© Getty Images Il 2023 della Formula Uno "tramonta" (nel vero senso della parola) con l'ultima giornata di test sul circuito di Yas Marina che domenica scorsa ha ospitato il Gran Premio di Abu Dhabi, capolinea di una stagione dominata da Max Verstappen e dalla Red Bull. In cima alla classifica dei tempi di una sessione nella quale le squadre hanno affiancato ai titolari anche le giovani promesse dei rispettivi vivai si è piazzato Esteban Ocon che - al volante della Alpine - ha segnato il tempo di un minuto, 24 secondi e 393 millesimi, coprendo in totale 110 giri. Alle spalle del francese il messicano Pato O'Ward (McLaren) e il danese Frederik Vesti (Mercedes), vicecampione della Formula 2.

© Getty Images

Quarto tempo di nuovo per un pilota titolare: Sergio Perez. Il messicano precede Carlos Sainz, il più veloce dei tre piloti schierati dalla Scuderia in questa sessione, autore del miglior tempo alla sosta di metà giornata davanti a Perez. Il pilota di riserva delle Rosse Robert Shwartzman occupa l'otava casella alle spalle di Fernando Alonso (Aston Martin) e del collaudatore Alpine Jack Doohan. Charles Leclerc chiude la top ten, preceduto nel ranking da Logan Sargeant (Williams). Non va oltre il ventesimo tempo George Russell che chiude (male) la sua stagione finendo contro le barriere a causa di un problema tecnico ed è costretto a satare il resto della sessione.