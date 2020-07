Vettel e Leclerc: "Macchina migliore, possiamo giocarcela"

IN CASA FERRARI

Soddisfazione in casa Ferrari per il quinto e sesto posto conquistato in qualifica da Sebastian Vettel e Charles Leclerc. Il tedesco si è detto positivo in vista della gara di domenica che vedrà le SF1000 partire dalla terza fila: "E' andata molto meglio rispetto ai weekend precedenti, siamo più vicini alle macchine del nostro gruppo". Felice anche Leclerc: "Non sarà una pole, ma quinto e sesto posto sono positivi vedendo dove eravamo in Austria". F1, Hamilton batte tutti i record Getty Images

Dopo il miglior tempo fatto registrare in libere 2, Vettel prosegue in maniera positiva il weekend magiaro conquistando la terza fila in vista del GP d'Ungheria. Il pilota tedesco, che ha chiuso davanti al compagno Leclerc e alla Red Bull di Verstappen, guarda con fiducia alla gara dell'Hungaroring: "Per la prima volta siamo andati entrambi in Q3. Sappiamo che l'Austria non era adatta a noi, qui ci sono curve per recuperare e la macchina è sembrata più bilanciata. Siamo più vicini alle macchine del nostro gruppo come Racing Point, McLaren e Renault. Dobbiamo preparare al meglio la gara di domani".

"Speranze? Dipende se sono realistiche o meno, sono qui per gareggiare e vincere anche se ora non abbiamo il passo per farlo. Vedremo cosa succederà, sarà una gara interessante e dovremo essere svegli" ha proseguito Vettel.

Bilancio positivo anche per Charles Leclerc che esulta come se avesse conquistato la prima fila: "Guardando dove eravamo in Austria questo quinto e sesto posto sono una soddisfazione, per me e per tutto il team. E' stata una qualifica difficile, ma domani possiamo giocarci tutto con le Racing Point perché col passo gara siamo forti. L'Austria è ormai cancellata, ma imparo dagli errori. Domani sarò molto più tranquillo in partenza. Poi sulle gomme medie vedremo, normalmente sul long run le soft migliorano e speriamo sia il caso di domani".

