Guai social per Verstappen: sull'Aston Martin Valkyrie oltre i limiti

formula 1

Il campione del mondo supera il limite in autostrada a Nizza guidando il bolide costruito in collaborazione con la Red Bull: rischia una multa

Max Verstappen nei guai per un video social. Il campione del mondo della Formula 1 è stato immortalato mentre sfrecciava con la sua auto, una Aston Martin Valkyrie, vicino a Nizza. In un video diffuso sui social, postato dall'amico e personal trainer Mark Cox, si vede il pilota Red Bull guidare a una velocità di oltre 120 km/h, anziché alla velocità consentita di 90 km/h, nella galleria Canta-Galet lungo l'autostrada di Nizza.

Verstappen sembra aver commesso altre due infrazioni stradali: indossa una cuffia sulle orecchie (è vietato in Francia) per proteggersi dal rumore del V12 Cosworth da 1160 cavalli complessivi considerando anche il motore elettrico accoppiato, conclude un sorpasso togliendo la mano destra dal volante per digitare sullo schermo della plancia. Non essendo stato colto in flagrante, rischia una multa fino a 750 euro.

La Valkyrie, supercar da tre milioni di euro, è stata realizzata dall'Aston Martin in collaborazione con Red Bull, non a caso c'è lo zampino di Adrian Newey. Ne sono stati prodotti solo 150 esemplari.

IL VIDEO