Verstappen stacca tutti nelle Libere 3: Hamilton a sette decimi, Ferrari sesta con Sainz

FORMULA 1

Il pilota olandese sigla il miglior tempo anche nella terza ed ultima ora di prove libere del Gran Premio che inaugura il Mondiale.

di

STEFANO GATTI

Verstappen vola verso la prima pole dell'anno infliggendo 739 millesimi a Lewis Hamilton nel turno di prove che precede la qualifica. Pierre Gasly, terzo con Alpha Tauri, è già oltre il secondo pieno di ritardo e precede l'altra Mercedes di Valtteri Bottas. Quinto tempo per Sergio Perez (+1.331) e sesto per la migliore delle Ferrari: quella di Carlos Sainz, che si ferma ad un secondo e 531 millesimi da Verstappen e precede un ottimo Kimi Raikkonen con l'Alfa Romeo. Solo undicesimo Charles Leclerc con l'altra SF21 di Maranello.

Occupa stabilmente la prima posizione di tutte le classifiche dal Gp di Abu Dhabi che ha chiuso la scorsa stagione ed ormai non può più nascondersi, Max Verstappen. La pole position è praticamente prenotata, mentre per il Gran Premio sembra esserci qualche possibilità in più di una sfida portata al pilota olandese da Lewis Hamilton. Al quale, a Mondiale appena iniziato, "corre" già l'obbligo di frenare l'impeto di Max e di una Red Bull che anche Sergio Perez sta imparando a portare al limite, come conferma il quinto tempo del messicano, ma ad un secondo e tre dal proprio capitano. Tra il sette volte iridato e Checo, la classifica vede Pierre Gasly prendersi una promettente terza posizione anche... d'orgoglio, dopo le scintille del venerdì del suo compagno di squadra: il rookie Tsunoda che stavolta ha chiuso tredicesimo. La Mercedes piazza Valtteri Bottas in quarta piazza ma il finlandese è apparso ancora poco a suo agio al volante della W12 e piuttosto "falloso" ad inizio turno, facendosi bocciare due volte il proprio time attack per aver oltrepassato i limiti del tracciato: il tutto dopo essere finito clamorosamente lungo alla prima staccata "competitiva" in fondo al rettifilo dei box. Insomma, per ora... il solito Bottas.

Per la Ferrari la terza ed ultima sessione di prove libere va in archivio con il sesto tempo di Carlos Sainz, staccato però di un secondo e mezzo dalla vetta e solo di poco più di un decimo più veloce di un sorprendente Kimi Raikkonen: performance che - utilizzando l'Alfa Romeo la power unit Ferrari, conferma il netto passo avanti compiuto da Maranello su questo fronte ma preoccupa un po', visti i diversi obiettivi del Cavallino e del Biscione a gestione elvetica... Charles Leclerc tra l'altro finisce fuori dalla top ten. Per il monegasco - undicesimo, appunto -anche un testacoda alla curva 2, chiuso però sul nastro d'asfalto, prima di "degenerare" in un'escusione nella via di fuga nella quale (con danni all'ala anteriore contro le protezioni) era incappato al venerdì lo stesso Raikkonen.

Davanti a Leclerc, chiudono la top Esteban Ocon, Lance Stroll e Daniel Ricciardo che vincono il confronto interno con i rispettivi compagni di squadra in Alpine (Fernando Alonso ancora 15esimo), Aston Martin (Sebastian Vettel 14esimo) e Lando Norris che - come aveva lui stesso predetto - dimentica i fasti del venerdì e chiude 16esimo. Resta solo da dire di Williams ed Haas che si spartiscono - da buoni... nemici - le ultime quattro caselle della classifica, con Russell davanti Schumacher, Mazepin e Latifi.