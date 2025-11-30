Verstappen "smonta" la McLaren, Ferrari alla deriva. Hulkenberg come il "fatal Latifi"

Poche storie, stiamo parlando di uno ormai a livello degli Schumacher o dei Senna (okay anche degli Hamilton). Uno che a forza di vittorie ha pure smussato gli spigoli del suo carattere (fateci caso, pure i tratti somatici si sono come ammorbiditi), senza perdere una stilla di cattiveria agonistica. E state sicuri che Max ne ha messo via un quantitativo necessario e sufficiente per la resa dei conti di Yas Marina. Ah già, la vittoria di Losail: Verstappen e la cabina di regia RB non si sono inventati nulla, entrando al pit stop al settimo giro: lo hanno fatto tutti. Okay, ma loro... per primi (e tutti gli altri dietro), azzardando una mossa che avrebbe anche potuto affossare le ultime chances dell'olandese. E invece...