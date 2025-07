Verstappen: "Pronto a provarci in gara". Norris e Piastri: "Tutti vicini... anche la Ferrari"

"Sono contento del mio primo giro nel Q3. Volevo fare ancora meglio ma non ci sono riuscito. Il secondo giro è stato un po' pasticciato. Avevo del margine ma non è stato sufficiente. Abbiamo lavorato per rendere la macchina più veloce ma in alcuni punti non sono riuscito a fare quello che avrei voluto. Potevo fare meglio in un paio di curve: puntavo ad entrare conservativo per poi recuperare all'uscita ma non ha funzionato. La gara sarà interessante. Siamo tutti molto vicini questo fine settimana: noi, Verstappen, le Ferrari e anche Russell".