F1 Austria: Verstappen in pole anche nella Sprint Race, Leclerc 9° dopo penalità

GP AUSTRIA

Al suo fianco il compagno di team Perez, male invece le Ferrari: 5° tempo per Sainz, 6° per Leclerc poi penalizzato di tre posizioni per impeding

F1, le immagini del sabato a Spielberg











































1 di 23 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 23 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Max Verstappen si conferma imprendibile sulle curve del Red Bull Ring e conquista la pole position anche nella Sprint Race del GP d'Austria (che scatterà alle 16.30). Dominio assoluto dell'olandese nella qualifica Shootout, chiusa in 1'04''440 e con un vantaggio abissale su chiunque altro: al suo fianco partirà l'altra RB19 di Perez (+ 0''493), mentre in seconda fila ci saranno a sorpresa la McLaren di Norris (+ 0''570) e la Haas di Hulkenberg (+ 0''644). Male le Ferrari: 5° tempo per Sainz (+ 0''696), 6° per Charles Leclerc (+ 0''805), che è stato poi penalizzato di tre posizioni per impeding ai danni di Piastri.

Partenza dalla nona casella, dunque, per Charles, nonostante i commissari abbiano riconosciuto le colpe del team come superiori rispetto a quelle del pilota: "Anche se non è del tutto colpa del pilota, e la mancanza di comunicazione del team è stata il principale fattore che ha contribuito, deve essere inflitta una penalità perché non ci sono dubbi che la situazione avrebbe potuto essere evitata", si legge nel comunicato.

Per il monegasco era già stata una mattinata complicatissima, in cui non era riuscito a replicare l'ottima performance di venerdì ed era rimasto alle spalle del compagno di scuderia nonostante la gomma soft nuova utilizzata nell'ultimo tentativo. Leclerc, per altro, aveva superato il Q2 solo all'ultimo respiro e prima ancora aveva passato il taglio del Q1 con appena un millesimo di vantaggio sull'Alfa Romeo di Zhou, 16° e primo degli eliminati.

A dargli una mano nella prima sessione anche la cancellazione del tempo buono di Lewis Hamilton, che a causa dei litigi con i track limits sarà costretto a partire addirittura dalla 18esima casella. Qualifica disastrosa per tutto il team Mercedes, visto che Russell si ritrova alle prese con un problema idraulico nel Q2 e non riesce a completare neanche un giro: scatterà 15°.

A completare la top 10 le due Aston Martin di Alonso e Stroll, seguite dall'Alpine di Ocon e dall'altra Haas di Magnussen.