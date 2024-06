Juve, boom abbonamenti: già superata la quota della stagione 2023/24

© Getty Images

La Juventus di Thiago Motta scalda già i tifosi della Juventus. Allenatore a parte, la squadra per la prossima stagione è ancora tutta da fare ma questo non ha smorzato l'entusiasmo della tifoseria che è accorsa in massa per abbonarsi. Il club bianconero ha fatto sapere di aver provveduto al rinnovo di ben il 90% degli abbonamenti sottoscritti lo scorso anno. Un aumento considerevole, visto che per la stagione 2023/24, gli abbonamenti rinnovati furono del 70%. Dopo il primo giorno di vendita libera, iniziata mercoledì 12 giugno, è stata superata la quota abbonamenti dell’anno scorso. A oggi, i settori Sud 1 e Nord 1 sono esauriti.