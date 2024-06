Euro 2024: la Premier League precede la Serie A nei campionati più rappresentati, Manchester City e Inter i club più presenti

LA CLASSIFICA

Il campionato inglese sarà presente con novantasei rappresentanti, sei in più della massima serie italiana, mentre a livello di club i Citizens sono coloro che hanno offerto più giocatori insieme alla Beneamata

Verso Euro 2024, quali sono i club più rappresentati? La classifica























Euro 2024 è ormai alle porte e tutte le nazionali si stanno preparando per fare il proprio esordio. Ma quali sono le squadre più rappresentate nel torneo? Ecco una piccola classifica: comanda un'italiana.

Gli Europei sono alle porte ed è tutto pronto per mettere in luce il meglio del calcio continentale. La conferma arriva dai campionati di provenienza dei vari fuoriclasse del pallone del Vecchio Continente che rispecchiano il valore delle varie competizioni. Osservando dove giocano i vari calciatori impegnati nella rassegna, spuntano alcune sorprese che in pochi si aspetterebbero.

QUAL È IL CAMPIONATO PIÙ RAPPRESENTATO A EURO 2024? LA PREMIER LEAGUE PRIMEGGIA DAVANTI ALLA SERIE A

Come in molti si aspettavano, il campionato più rappresentano a Euro 2024 è la Premier League che primeggia in questa speciale classifica con il campionato inglese che si presenterà con 96 rappresentanti. Poco dietro si trova a sorpresa la Serie A che avrà al via ben 90 giocatori piazzandosi al secondo posto davanti a Bundesliga (76), Liga (55) e Ligue 1, quinta con 31 giocatori a pari merito con la Süper Lig turca.

QUAL È LA SECONDA SERIE PIÙ PRESENTE? LA SERIE B ALLE SPALLE DELLA CHAMPIONSHIP

Non ci saranno soltanto giocatori provenienti dalle principali serie, ma qualcuno arriverà anche dalla cadetteria. Anche in questo caso la lotta per il vertice è rappresentata da Inghilterra e Italia con la Championship che sarà ai nastri di partenza con diciassette atleti davanti alla Serie B con tredici.

QUAL È LA DELEGAZIONE EXTRA EUROPEA PIÙ FOLTA? L'ARABIA SAUDITA GUIDA LA CLASSIFICA

Andando a spulciare le liste, fra i campionati spicca la Saudi Pro League dove arriveranno ben quattordici calciatori. La serie mediorientale è decisamente più presente rispetto agli Stati Uniti con otto partecipanti e la Corea del Sud insieme agli Emirati Arabi Uniti fermi a due, mentre a uno ci saranno Iran e Qatar.

QUALI SONO I CLUB PIÙ PRESENTI? MANCHESTER CITY E INTER AL COMANDO

Guardando a livello di club, i più rappresentati sono le due finaliste della scorsa Champions League ovvero il Manchester City e l'Inter. I Citizens e la Beneamata avranno agli Europei tredici giocatori seguiti da Real Madrid e Paris Saint Germain con dodici e Barcellona e Lipsia con undici.