Inter, l'agente di Lautaro: "Tutto definito per il rinnovo, decisiva la volontà del calciatore"

Si avvicina sempre di più la firma del rinnovo di Lautaro Martinez con l'Inter. Nel pomeriggio, l'agente dell'attaccante argentino Alejandro Camano è stato intercettato nei pressi della sede dell'Inter e ha confermato lo stato avanzato della trattativa: "È andato tutto benissimo, siamo molto felici. La volontà di Lautaro è stata decisiva: io lavoro per lui e la sua decisione è sempre molto importante. Manca solo la firma? Decideranno l’Inter e Lautaro quando sarà il momento. Non so se sarà prima o dopo la Copa America, sarà l’Inter a comunicarlo”.