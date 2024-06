L'Inter e Martinez sono più vicini: col Genoa si valutano delle contropartite 

LA TRATTATIVA

Procede la trattativa per portare a Milano il portiere spagnolo: contatti costanti

© Getty Images Josep Martinez è sempre più vicino all'Inter. Il 26enne valenciano cresciuto nel Barcellona potrebbe davvero diventare il vice-Sommer nella prossima stagione: nella testa dei dirigenti dei Campioni d'Italia il 26enne sembra essere il profilo che offre maggiori garanzie. Nelle ultime ore c'è stata una decisa accelerata nell'affare, con Inter e Genoa prossime all'intesa. Più lontani quindi il brasiliano Bento e Jorgensen, fresco di rinnovo col Villarreal.

La società nerazzurra ha messo sul piatto 13 milioni di euro più 2 di bonus, a fronte di una richiesta più alta del Grifone, che ne chiede esattamente 5 in più (18 milioni totali). Molto probabile che i due club si vengano incontro per raggiungere un accordo che soddisfi tutti: si sta valutando anche l'inserimento di una contropartita. I nomi sul tavolo sono quelli di Gaetano Oristanio e Martin Satriano, appena rientrati dai prestiti al Cagliari e al Brest, o il giovane Niccolò Corrado, quest'ultimo reduce dall'avventura in B col Modena.

Tra Inter e Genoa si sta parlando anche di Alberto Gudmundsson, obiettivo della squadra di Inzaghi: l'affare potrebbe andare in porto quasi esclusivamente con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto. Prima però è necessario l'addio di Arnautovic, unito alla cessione di Valentin Carboni, di ritorno dal prestito dal Monza.