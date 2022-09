Verstappen dopo le prime prove libere di Singapore: "Non siamo preoccupati"

I RIVALI

L'olandese tranquillo nonostante il quarto posto in una seconda sessione con pochi giri a disposizione. Hamilton: "Non ho fatto un buon tempo, ma ci siamo"

La prima giornata di prove libere di Singapore in F1 non si rivela di certo la migliore per Max Verstappen. L'olandese, secondo nella prima sessione ma quarto nel pomeriggio, non fa però drammi: "La FP2 non è rappresentativa, non c'è nulla di cui preoccuparsi". Lewis Hamilton, primo in mattinata, non è invece soddisfatto del quinto posto della seconda parte: "Non ho fatto un buon tempo, ma ci siamo: possiamo arrivare quarti".

Max Verstappen si immaginava probabilmente un 25esimo compleanno diverso. L'olandese della Red Bull, infatti, chiude secondo la prima sessione di prove libere di Singapore alle spalle di Lewis Hamilton, mentre nella seconda è quarto dietro le due Ferrari di Sainz e Leclerc, con Russell terzo. Il pilota della Red Bull, tuttavia, non si dimostra preoccupato in vista della FP3 e, soprattutto, delle qualifiche: "La prima sessione di prove è andata abbastanza bene, mentre nella seconda abbiamo voluto provare alcune cose, ma c'è voluto tempo per cambiare. Poi abbiamo fatto altri tentativi e abbiamo perso altro tempo".

Il risultato è evidente: quarto a più di tre decimi da Sainz, ma soprattutto con soli 8 giri a cronometro nella FP2, in un circuito in cui le qualifiche potrebbero fare la differenza. "Non ho girato molto - ammette Verstappen - ma le FP2 non sono rappresentative: ci sono margini di miglioramento, non c'è nulla di cui preoccuparsi. Basterà analizzare i nostri cambiamenti per capire cosa è successo. Ci siamo concentrati sul giro veloce, qui conta soprattutto quello. Siamo ottimisti per la gara, altrimenti non saremmo qui".