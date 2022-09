Horner: "Budget Cap? Red Bull in regola, aspettiamo la decisione della Fia"

LA RISPOSTA

Il team principal della scuderia sulle insinuazioni emerse nel paddock di Singapore: "La settimana prossima sapremo"

La Red Bull ha risposto alle indiscrezioni, che vorrebbero la scuderia angloaustriaca fuori dai limiti del Budget Cap imposti dalla Fia per la scorsa stagione di F1 e quella in corso. "Siamo convinti di essere in regola, la prossima settimana sapremo cosa ha deciso la Fia. E' una regola nuova e alcuni limiti potrebbero essere interpretate in modo diverso", ha detto il team principal Christian Horner a Singapore, dove è scoppiato il caso. Il Budget Cap, fissato a 145 milioni di dollari. è stato introdotto come parte di una serie di modifiche normative volte a rendere più competitive le gare del circus.

"La Fia sta lavorando per venirne a capo. Noi siamo un obiettivo facile su cui puntare il dito, ma ci sentiamo tranquilli e fiduciosi riguardo a ciò che abbiamo presentato - ha aggiunto a Sky - . Non ascolto le voci che arrivano dall’interno del paddock. Ci atteniamo ai fatti. Vedremo la prossima settimana quali saranno i risultati, ma come detto la mia aspettativa è che quello che abbiamo presentato sia valido. Non ho motivo per credere il contrario”.

Sulle possibilità di titolo di Verstappen già questo fine settimana: “Esiste una chance a livello matematico, ma è abbastanza improbabile. Però siamo soddisfatti di trovarci in questa condizione. Il telaio? Max usa sempre lo stesso, non c’è stata alcuna perdita di peso”.

ASTON MARTIN: "IN ATTESA DI CERTIFICAZIONI"

Per quanto riguarda l'Aston Martin, il team ha affermato di avere avviato "discussioni con la Fia e di essere in attesa delle certificazioni". ,