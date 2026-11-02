Verstappen: "La Ferrari mi ha aiutato". Hamilton: "Devo parlare con Charles"
Il vincitore del GP racconta il momento chiave del GP, il ferrarista contiene a fatica la rabbia. Leclerc difende ad oltranza le sue sceltedi Stefano Gatti
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Prima di rivivere la loro gara, Max Verstappen e Lewis Hamilton rendono onore al neocampione del mondo Kimi Antonelli. Poi il quattro volte iridato olandese ringrazia la Ferrari per il patatrac iniziale, mentre sir Lewis "convoca" già il compagno di squadra Charles Leclerc in... separata sede per discutere dell'episodio che a suo giudizio (e non solo suo) ha tolto alla Scuderia una chiara opportunità di cogliere la terza vittoria stagionale. Da parte sua il monegasco glissa sull'argomento, rivendicando il suo diritto a dare battaglia nel primo giro di gara, non a caso (e infatti anche in questo caso) spesso quello decisivo per il risultato finale
MAX VERSTAPPEN
"Oggi è stato epico. Già alla prima partenza ho risolto mia gara, poi ho cambiato strategia. Ci mancava un po' di passo ma abbiamo compensato con le chiamate giuste al momento giusto. La penalità a Charles ci ha dato una mano, ma nel finale con Lewis me la sono sudata. Tirare ogni giro la staccata di curva uno con quel dosso in mezzo è stato difficile. Kimi? Incredibile, ha fatto una stagione pazzesca. Alla sua età è stato impressionante. È bello vederlo festeggiare con la suo team e con la sua famiglia. Sono anch'io molto contento e molto fiero di lui".
LEWIS HAMILTON
"Prima di tutto enormi congratulazioni a Kimi e alla Mercedes: è bello vederli qui a festeggiare ed è bello essere anch'io diretto testimone di tutto questo. Per quanto mi riguarda, a volte si vince, altre volte si perde. Oggi avevo il passo per vincere ma incassiamo il colpo e cerchiamo di lavorare meglio dietro le quinte. L'episodio iniziale con Charles mi è costato la vittoria. Dobbiamo discuterne seriamente con lui. Va bene lottare tra compagni di squadra, fino a quando però non si danneggia l'interesse del team. Oggi così abbiamo perso punti importanti per il Mondiale Costruttori. Oltretutto si tratta di una mancanza di rispetto per chi lavora in fabbrica. Non è stato bello nei loro confronti. A parte questo, va detto che abbiamo fatto grandi passi avanti con la macchina. Per il prossimo anno ci serve un motore più potente per poter competere con la Mercedes. Loro quest'anno volavano letteralmente via ogni volta. Continuo ad avere fiducia nel mio team".
CHARLES LECLERC
"Io se posso attacco sempre. In curva uno e due io e Lewis ci siamo lasciati lo spazio per lottare. Poi alla quattro abbiamo frenato entrambi tardissimo e nessuno dei due è riuscito a fare la curva. Era mia intenzione ridargli subito la posizione ma Verstappen ha superato Lewis e a quel punto l'unica cosa da fare era continuare così".
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