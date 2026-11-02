Verstappen: "La Ferrari mi ha aiutato". Hamilton: "Devo parlare con Charles"

"Oggi è stato epico. Già alla prima partenza ho risolto mia gara, poi ho cambiato strategia. Ci mancava un po' di passo ma abbiamo compensato con le chiamate giuste al momento giusto. La penalità a Charles ci ha dato una mano, ma nel finale con Lewis me la sono sudata. Tirare ogni giro la staccata di curva uno con quel dosso in mezzo è stato difficile. Kimi? Incredibile, ha fatto una stagione pazzesca. Alla sua età è stato impressionante. È bello vederlo festeggiare con la suo team e con la sua famiglia. Sono anch'io molto contento e molto fiero di lui".