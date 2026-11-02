"Un gigante così giovane": Kimi Antonelli in prima pagina sui media esteri

"Un gigante così giovane", "Ha fatto la storia", "un campione unico", "trionfo storico di un italiano". Sono alcuni dei titoli che i media on line stranieri dedicano a Andrea Kimi Antonelli, incoronato in Messico campione del mondo di Formula 1, sottolineando soprattutto il fatto che mai prima di lui un ventenne aveva conquistato il titolo iridato. "È ancora un eterno Peter Pan, ma possiede già i riflessi di un campione", scrive l'Equipe, mentre per la Bbc la vittoria "è un incredibile ventata di aria fresca per la Formula 1". "Il bambino che si addormentava sulle piste ha realizzato il suo sogno", è l'immagine scelta da Marca.