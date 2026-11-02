Kimi Antonelli campione del Mondo di F1: Bologna gli conferisce il Nettuno d'Oro

"Talento, passione, grinta e ferrea volontà di vincere hanno portato Kimi sul tetto del mondo. Per celebrare questo trionfo leggendario l'Amministrazione comunale ha deciso di conferirgli il Nettuno d'Oro", aggiunge il primo cittadino. "A nome di tutta Bologna a Kimi Antonelli, e alla sua famiglia vanno le nostre più sincere congratulazioni", conclude Lepore. Il riconoscimento era già allo studio dell'amministrazione comunale, che a settembre aveva annunciato contatti con il pilota e la Mercedes per concordare tempi e modalità dell'omaggio della città.