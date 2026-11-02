Kimi Antonelli campione del Mondo di F1: Bologna gli conferisce il Nettuno d'Oro

Il Comune di Bologna conferirà il Nettuno d'Oro ad Andrea Kimi Antonelli per celebrare la conquista del titolo mondiale di Formula 1. Ad annunciarlo è il sindaco Matteo Lepore, che ha voluto rendere omaggio al ventenne pilota bolognese della Mercedes, capace di riportare il titolo iridato in Italia 73 anni dopo Alberto Ascari, ultimo italiano a laurearsi campione del mondo nel 1953. "Dopo 73 anni, il titolo mondiale di Formula 1 torna in Italia grazie al talento cristallino e alla determinazione di un eccezionale pilota bolognese. Bologna festeggia Kimi Antonelli, un trionfo storico che entra di diritto nella leggenda dello sport", afferma Lepore.
"Talento, passione, grinta e ferrea volontà di vincere hanno portato Kimi sul tetto del mondo. Per celebrare questo trionfo leggendario l'Amministrazione comunale ha deciso di conferirgli il Nettuno d'Oro", aggiunge il primo cittadino. "A nome di tutta Bologna a Kimi Antonelli, e alla sua famiglia vanno le nostre più sincere congratulazioni", conclude Lepore. Il riconoscimento era già allo studio dell'amministrazione comunale, che a settembre aveva annunciato contatti con il pilota e la Mercedes per concordare tempi e modalità dell'omaggio della città.