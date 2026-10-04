Verstappen, Hamilton e Alonso: l'esperienza fa la differenza. Antonelli, una domenica da vorrei ma non posso

Subisce malvolentieri la scelta del ponte di comando ferrarista ma non si scompone e - dopo essere naufragato in fondo al gruppo o giù di lì - mette in pista una grande rimonta su una pista di quelle... dei suoi tempi, alla quale il sette volte iridato ha legato ricordi bellissimi e altri molto meno. Davvero ispirato sia in qualifica che in gara. Senza il tracollo iniziale con le "scarpe" sbagliate avrebbe forse potuto ambire al secondo posto. Sarebbe stata in ogni caso una bella lotta con le Mercedes.