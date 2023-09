Verstappen: "Godiamoci il momento, perché non so se e quando ci ricapiterà"

© Getty Images

L'ultima domenica di agosto aveva pareggiato i conti con Sebastian Vettel e lo aveva fatto a Zandvoort: nove vittorie di fila anche per Max Verstappen, proprio come il suo predecessore in casa Red Bull che, esattamente dieci anni fa, si era aggiudicato consecutivamente le ultime nove tappe di quel Mondiale, mettendo al sicuro con largo anticipo il suo quarto ed ultimo titolo iridato. A Monza però Verstappen è andato direttamente in doppia cifra, lasciando subito lasciato la compagnia del tedesco, la cui serie vincente non era ripartita con il nuovo anno, che anzi avrebbe lasciato Seb completamente a bocca asciutta nella sua ultima stagione con i "Tori".