Verstappen: "Ci siamo divertiti, ma aspettiamoci una gara folle". Perez: "Tutto è possibile"

FORMULA 1

Il campione olandese ostenta sicurezza al termine di una qualifica costantemente in controllo

© Getty Images "È stata una grande giornata, siamo riusciti a migliorare la macchina nella notte e questo mi ha dato fiducia per attaccare le curve ad alta velocità. Qui avere fiducia fa tutta la differenza per spingerti al limite. Mi sono sentito a mio agio nella macchina ed è davvero pazzesco quando vai veloce qui in qualifica. Sono molto contento del mio primo giro in Q3. Il secondo non mi ha soddisfatto allo stesso modo, ma ci siamo divertiti lo stesso ed è arrivata la pole. La macchina si è comportata molto bene. In passato qui ci sono state gare folli. La pista è difficile, ci sono tanti rettilinei e possibilità di sorpasso". Max Verstappen archivia così la pole position di Jeddah ma si nasconde (inutilmente) quando si tratta per quanto riguarda il GP che il campione olandese ha vinto nel 2021, cedendo invece il passo un anno fa al compagno di squadra Sergio Perez.

Ricacciato in seconda fila dal rush finale di Leclerc, il messicano punta alla riscossa nel GP:

"Non sono riuscito a migliorare tanto nell'ultimo giro. Credo sia stato per questo che abbiamo mancato la prima fila. Max ha fatto un giro strepitoso, non era possibile raggiungerlo, ma potevo prendere la prima fila. Siamo comunque in lotta, tutto è possibile. Sarà una gara interessante, con tantissima azione. Le macchine vicine a noi sono tutte simili come valori. Sarà molto divertente".