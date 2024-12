Vasseur in esclusiva: "Hamilton arriva alla Ferrari per vincere il titolo"

Dopo aver sfiorato il titolo costruttori, la Ferrari guarda al 2025 della Formula 1 con rinnovate ambizioni anche per quanto riguarda la corsa a quello piloti. L'arrivo di Lewis Hamilton al fianco di Charles Leclerc completa una squadra da sogno, anche se avere due top driver nella stesso box potrebbe creare qualche problema di gestione. Non, però, secondo Frederic Vasseur. "Non sono per nulla preoccupato da Charles e Lewis. Hanno un livello altissimo entrambi, sono veloci, hanno esperienza e molto rispetto reciproco. E il confronto fra i due migliorerà le performance, non dobbiamo evitarlo", ha detto il team principal di Maranello ad Anna Capella per Sportmediaset.