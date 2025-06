Libere 3: Norris riporta in alto la McLaren, Leclerc precede Russell e Hamilton

Dopo un venerdì così così la McLaren lancia la propria candidatura alla pole position del Gran Premio del Canada con il miglior tempo di Lando Norris nel terzo turno di prove libere. Il pilota inglese chiude in un minuto, 11 secondi e 799 millesimi il suo time attack, staccando di 78 millesimi Charles Leclerc, alla sua prima vera sessione di prove del fine settimana canadese dopo le disavventure della giornata d'apertura (incidente in FP1, assente in FP2). Terzo tempo per George Russell (Mercedes, +0.151) che era stato il più veloce nel turno finale del venerdì stesso. Alle sue spalle Lewis Hamilton chiude a 251 millesimi dalla vetta e precede Max Verstappen (+0.273). Sesto tempo per Fernando Alonso, in gran forma con la Aston Martin (+0.448) davanti ad Andrea Kimi Antonelli (+0.549). Solo ottavo il leader del Mondiale Piloti Oscar Piastri (fin qui un gradino o anche duesotto il suo compagno di squadra) che porta a termine l'ultimo turno di prove libere a 720 millesimi dal compagno di squadra Norris. Nono con tempo identico al millesimo a quello di Piastri per Carlos Sainz, mentre Alexander Albon sigilla con l'altra Williams-Mercedes la top ten.