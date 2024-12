Ferrari, regalo speciale ai Sainz: papà e figlio in pista insieme a Fiorano

Un regalo speciale per la famiglia Sainz, padre e figlio. Scuderia Ferrari ha voluto salutare il duo spagnolo con una giornata emozionante. Carlos Senior e Carlos Junior sono scesi in pista insieme a Fiorano al volante di due monoposto da Gran Premio, ovviamente rosse. Il 62enne due volte campione del mondo rally negli anni Novanta ha guidato la F1-75 con la quale il figlio ha vinto la prima gara della sua carriera al Gran Premio d'Inghilterra del 2022 a Silverstone. Il nuovo pilota Williams si è messo invece messo per l'ultima volta al volante della SF-24 da lui guidata in gara fino a domenica 8 dicembre ad Abu Dhabi e ha effettuato qualche giro - da ricordare per tutta la vita - insieme a papà: il modo migliore per Carlos Jr. e per la Ferrari per coronare quattro anni insieme.