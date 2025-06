Leclerc: "Molto arrabbiato, ci complichiamo la vita da soli"

"Siamo migliorati nelle qualifiche già da Monaco ma la performance generale non cambia in modo sostanziale. Non abbiamo portato molti aggiornamenti fin qui, solo uno in realtà. Stiamo cercando di fare del nostro meglio con quello che abbiamo a disposizione. Forse oggi con la mescola media si poteva andare in seconda fila. La realtà è che le macchine davanti sono migliori della nostra. Per il Gran Premio la vittoria è da escludere ma al podio possiamo fare un pensierino. Daremo tutto come sempre. La mia simulazione-gara nei due turni di prove libere del venerdì sono andate bene. Speriamo che il bilanciamento che abbiamo trovato ci possa aiutare, insieme alle gomme nuove che ci siamo tenuti per il Gran Premio".