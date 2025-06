Pole bis di Russell e Montreal, delusione Ferrari: quinto Hamilton, ottavo Leclerc

Nona fila per il deludente beniamino di casa Lance Stroll con la seconda Aston Martin e per Liam Lawson (Racing Bulls). Decima e ultima fila per Pierre Gasly che in questa occasione paga inaspettatamente dazio nei confronti del compagno di squadra Colapinto e per Yuki Tsunoda (Red Bull), uscito di scena nel Q2 (undicesimo tempo) ma penalizzato di dieci posizioni in griglia (e di due punti-patente) per aver superato Piastri nelle prove libere 3 in regime di bandiera rossa (Albon).