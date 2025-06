Il Marina Militare Nastro Rosa Tour 2025 è arrivato a Catanzaro

La città del vento ospita la quarta tappa del Marina Militare Nastro Rosa Tour 2025. Nell'Area Porto ha preso vita il Villaggio di Regata con stand promozionali ed un palinsesto ricco di eventi culturali dedicati alla valorizzazione del territorio, del turismo, della sostenibilità ambientale. Il tour - organizzato da Difesa Servizi in collaborazione con la Marina Militare e Ssi Sports&Events, con il supporto di Enit - Agenzia Italiana per il Turismo, main partner del tour, della Federazione Italiana Vela, il patrocinio del Coni e la il Dipartimento per lo Sport della presidenza del Consiglio dei ministri come partner istituzionale - mette la vela al centro e racconta un'Italia vista dal mare promuovendo i valori della Marina Militare, dello sport in piena sinergia con i territori. Ieri la prima giornata di gare riservate alle classi Waszp e Wing mentre i Figaro3 stanno ultimando la loro regata offshore partita da Brindisi domnenica. Nel villaggio di regata del Marina Militare Nastro Rosa Tour si è tenuta la presentazione del 'Diario di Bordo 2024', volume realizzato da Difesa Servizi insieme a Giunti editore, che racconta la quarta edizione (2024) del Giro dell'Italia a vela. L'evento ha visto la partecipazione di relatori e rappresentanti dell'amministrazione locale, tra cui la vice sindaca di Catanzaro Giusy Iemma, le assessore alla Cultura Donatella Monteverdi e alle Attività economiche Giuliana Furrer, l'autore del libro 'I Fari della Calabria' Ivan Comi, l'event manager del Marina Militare Nastro Rosa Tour Riccardo Simoneschi. Durante l'evento, gli amministratori locali hanno sottolineato il ruolo centrale del mare nella storia e nell'identità di Catanzaro, evidenziando l'importanza di preservare e promuovere il patrimonio marittimo calabrese come leva per la crescita culturale e turistica del territorio, rafforzando il legame tra comunità, storia e natura. I loro interventi hanno sottolineato chee eventi come il Marina Militare Nastro Rosa Tour sono fondamentali per rafforzare la cultura territoriale e valorizzare il patrimonio locale, contribuendo allo sviluppo turistico ed economico dell'area. La volontà espressa dagli amministratori locali è di promuovere Catanzaro come città di mare, puntando sulla valorizzazione delle filiere economiche legate alle risorse marine. Una parentesi è stata dedicata anche ai Fari, focus dell'edizione 2024 del Tour. Comi, autore de 'I Fari della Calabria', ha raccontato la genesi del suo volume e del documentario collegato, evidenziando come i fari calabresi siano simboli di identità e di storia regionale. Questi elementi rappresentano un patrimonio culturale e identitario di grande valore, testimonianza delle tradizioni e della storia della Calabria. Simoneschi ha sottolineato come Catanzaro rappresenti una località ideale per organizzare competizioni velistiche, per la presenza costante del vento.