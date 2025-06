Tennis, Wta Berlino: esordio vincente nel doppio per Errani-Paolini

In attesa di debuttare in singolare, Jasmine Paolini in coppia con Sara Errani ha esordito in modo convincente nel tabellone del doppio del 'Berlin Tennis Open' (Wta 500 - montepremi 925.661 euro) di scena sull'erba del Lawn-Tennis-Turnier-Club 'Rot-Weiss' di Berlino. Le due azzurre, prime favorite del seeding, reduci dal primo trionfo Slam in coppia in quel di Parigi (ed ancora prima dal bis al Foro Italico), hanno regolato per 6-2 6-2, in appena 57 minuti, la formazione composta dall'ucraina Marta Kostyuk e dalla tedesca Eva Lys, per la prima volta in squadra insieme. Per Sara e Jas si tratta della dodicesima vittoria consecutiva. Nei quarti Errani e Paolini troveranno dall'altra parte della rete le statunitensi Ashlyn Krueger e Jessica Pegula.